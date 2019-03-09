2019/03/09 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت المواجهات بين قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن...قوات العمالقة تعلن إحباط هجومين لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن...قوات العمالقة تعلن إحباط هجومين لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).