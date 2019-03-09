المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا لا يستبعد فرض عقوبات إضافية ضد كاراكاس

2019/03/09 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، إن بلاده تدرس فرض عقوبات أخرى (ثانية) ضد فنزويلا، لكنه امتنع عن القول ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع.

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