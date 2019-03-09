2019/03/09 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.وأبطأت قوات سوريا الديمقراطية من هجومها على الجيب في الباغوز قرب الحدود العراقية للسماح لعدة آلاف للخروج على مدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معركة جديدة وشيكة في آخر جيب لداعش NAS | موقع ناس الرسمي.

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