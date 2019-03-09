البرتغالي باولو سوزا مدرباً جديداً لبوردو

2019/03/09 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المالك الأميركي لبوردو جوزيف داغروسا: "نحن واثقون من أنّ باولو سوزا سيحقق لكلّ مشجعينا المتعة التي يتوقعونها حين يأتون إلى الملعب لمشاهدة فريقهم، وأنه سيحقق الأهداف الطموحة التي وضعناها له".وكان النجم البرتغالي السابق، البالغ 48 عاماً، دون وظيفة منذ رحيله من تيانجين الصيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو تولى خلال مشواره سلسلة من المهام التدريبية، أبرزها منتخب البرتغال دون 16 عاماً، وأندية كوينز بارك رينجرز وسوانسي وليستر سيتي في إنكلترا، وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.ويحتل بوردو حالياً المركز الثالث عشر في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن كان الثامن عشر وديجون التاسع عشر.

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