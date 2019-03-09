بومبيو يبحث مع المستشار الأمني البريطاني التوتر بين الهند وباكستان

2019/03/09 | 03:36

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وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار رئيسة الوزراء البريطانية لشؤون الأمن القومي، مارك سيدويل

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع مستشار رئيسة الوزراء البريطانية لشؤون الأمن القومي، مارك سيدويل، الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان والملفين السوري والإيراني.





وجاء في بيان صدر، الجمعة، عن نائب رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن بومبيو وسيدويل الذي وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية، "بحثا المحورية ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك الدعم في مجال خفض التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان، وتحقيق تقدم في سوريا ومواجهة نفوذ إيران الخبيث".ولا يزال التوتر سائدا بين نيودلهي وإسلام آباد بعد هجوم استهدف، يوم 14 فبراير الماضي، قافلة عسكرية هندية في ولاية جامو وكشمير (في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير).



وأعلن تنظيم "جيش محمد" مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا.



واتهمت الهند السلطات الباكستانية بدعم التنظيم المذكور والتساهل إزاء نشاطاته.المصدر: تاس

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