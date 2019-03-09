ريال مدريد يجهز عرضا

2019/03/09 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

كشفت تقارير صحيفة، مساء الجمعة، أن إدارة ريال مدريد تجهز عرضا ضخما بقيمة 345 مليون يور لضم الدولي البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونقل موقع "vesti.ru" الروسي، عن صحيفة "The Sun" البريطانية، أن إدارة الفريق الملكي عازمة على التوقيع مع نيمار، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرضت عليه راتبا فلكيا قدره 45 مليون يورو سنويا.وسيصبح النجم البرازيلي، في حال إتمام الصفقة، صاحب أعلى راتب بين لاعبي كرة قدم في العالم، وسيحطم الصفقة القياسية التي انتقل بموجبها من برشلونة إلى الفريق الباريسي، صيف 2017، وبلغت 222 مليون يورو.من جهة أخرى، أعلن باريس سان جيرمان أن سفر نجمه البرازيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة للنقاهة وإتمام تعافيه من الإصابة.وكتب الفريق الفرنسي في "تغريدة" على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نيمار سيكون في قطر لمدة ثلاثة أيام من أجل محاولة تسريع تعافيه من الإصابة في أكاديمية اسباير، وبرفقته طاقم طبي تابع لنادي باريس سان جيرمان".المصدر: "vesti.ru"

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