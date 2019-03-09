البنتاغون يهدد تركيا بـ

2019/03/09 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تركيا بعواقب وخيمة إذا لم تتخل عن عزمها شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400.

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