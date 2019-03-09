2019/03/09 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عاما.وبرغم أن الاحتجاجات كانت سلمية في أغلبها، إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات ضخمة ضد بوتفليقة في شوارع العاصمة الجزائرية NAS | موقع ناس الرسمي.

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