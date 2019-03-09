سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

2019/03/09 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل السبت غارات جوية على مواقع لحماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش.

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