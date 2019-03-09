ليبيا: تعاون اقتصادي بين ليبيا والإمارات

2019/03/09 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الاعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن عزي أن المجلس تلقى دعوة بزيارة عدد من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية، مشيرا إلى أن هناك تعاون تجاري بين البلدين في عدة مجالات.

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