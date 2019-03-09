قرقاش: غريفيث يدرك من المعرقل للحل السياسي

2019/03/09 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعرقلة الحل السياسي في اليمن، مبديا القلق على مستقبل العملية السياسية ومصير اتفاق ستوكهولم.

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