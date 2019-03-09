بورصة وول ستريت تغلق منخفضة لخامس جلسة بعد تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أمريكا

2019/03/09 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لخامس جلسة على التوالي اليوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أمريكا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

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