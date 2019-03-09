النفط يهبط 1% بفعل ضعف توقعات النمو الاقتصادي

2019/03/09 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس هبطت أسعار النفط حوالي 1 في المئة يوم الجمعة بعد بيانات مخيبة للآمال لنمو الوظائف في أميركا جددت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط.ومع تعرض السوق لضغوط من زيادات كبيرة في إمدادات الخام الأميركي، تراجعت عقود مزيج برنت 56 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.74 دولار للبرميل.[…]

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