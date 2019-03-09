2019/03/09 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعت جماعة حزب الله اللبنانية أنصارها يوم الجمعة إلى التبرع بالمال في ظل تعرضها لضغوط متزايدة نتيجة عقوبات غربية تهدف لعزلها ماليا.وأدرجت الولايات المتحدة كل أجنحة حزب الله في قوائم المنظمات الإرهابية، وتواصل زيادة العقوبات المالية ضد الجماعة المدعومة من إيران.وقال الأمين العام للجماعة حسن نصرالله ”أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله يدعو أنصاره للتبرع بالمال مع زيادة وطأة العقوبات NAS | موقع ناس الرسمي.

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