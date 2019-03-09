نصر الله يطلب تبرعات مالية من المؤيدين

2019/03/09 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مؤيدي الحزب إلى التبرع بالمال من أجل دعم أنشطته، في ظل العقوبات المالية

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