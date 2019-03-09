رغم الدوريات التركية والروسية.. النظام يستهدف المنطقة المنزوعة السلاح بإدلب

2019/03/09 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الجزيرة في سوريا إن قوات النظام كثفت قصفها على مدن وبلدات المنطقة المنزوعة السلاح في ريف إدلب، بعد ساعات من

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