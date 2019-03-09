2019/03/09 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – رسمت جولة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ملامح النفوذ الذي تستهدفه موسكو في الشرق الأوسط على خلفية تراجع استثنائي للنفوذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين قيصر روسيا.. والشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين قيصر روسيا.. والشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).