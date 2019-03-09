وفاق الفتح وسائرون يفتح الطريق لاستكمال تشكيلة الحكومة العراقية

2019/03/09 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق تحالفي الفتح وسائرون على استبعاد فالح الفياض من الترشّح لتولي منصب وزير الداخلية يفتح الطريق أمام رئيس الحكومة العراقية لاستكمال كابينته

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