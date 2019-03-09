12 قتيلا وجريحا .. حصيلة الاعتداء الإرهابي في شمال العراق

2019/03/09 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء أمس الجمعة، 8 مارس/آذار، بمقتل وإصابة 12 شخص بينهم رجل أمن وفتاة، إثر اعتداء إرهابي، استهدف مركز محافظة نينوى، شمال العراق.

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