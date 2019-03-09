2019/03/09 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أظهر القادة الأوروبيون والبريطانيون الجمعة عدم قدرتهم على كسر الجمود في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل أربعة أيام من التصويت الحاسم في البرلمان البريطاني وثلاثة أسابيع من الموعد المتوقع للطلاق.يستمر الطرفان في التعثر حول “شبكة الامان” التي كملاذ أخير تلحظ بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لمنع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا والاتحاد الأوروبي تفشلان في كسر الجمود حول بريكست NAS | موقع ناس الرسمي.

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