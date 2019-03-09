مقاتلة غريبين... انعدام فرصتها للتغلب على سوخوي

2019/03/09 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة القوات الجوية السويدية أن طائرتها المقاتلة الأحدث "غريبين" تقدر على مقارعة طائرات "سوخوي" الروسية: "سو-27" و"سو-30" و"سو-35".

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