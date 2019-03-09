فيسبوك والإنترنت على وشك التحول بالكامل...زوكربيرغ يكشف 5 تغييرات رئيسة سنشهدها قريبا

2019/03/09 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد مارك زوكربيرغ أن يجعل فيسبوك أقل ضجيجا على غرار ميدان بلدة صغيرة، أو حتى غرفة معيشة.

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