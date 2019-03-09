البنتاغون يحذر تركيا من “عواقب خطيرة” في حال شراء صواريخ اس-400 الروسية

2019/03/09 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية تشارلز سامرز الجمعة، أن تركيا قد تواجه “عواقب خطيرة” في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ أس-400.وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون حول عزم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على شراء هذه المنظومة الصاروخية، أجاب سامرز “في حال اشترت تركيا اس-400 […]

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