يوفنتوس يحلق منفرداً بقمة الدوري الإيطالي

2019/03/09 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل واصل فريق يوفنتوس، التحليق منفردًا بقمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).واكتسح يوفنتوس ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف لهدف، في افتتاح مباريات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.تقدم يوفنتوس بهدفين في الشوط الأول عن طريق الإيفواري مويس كين في الدقيقتين 11 و39 من زمن اللقاء.وزاد من غلته بهدفين في الشوط الثاني عبر الألماني إيمري تشان من ضربة جزاء والفرنسي بلاز ماتويدي في الدقيقتين 67 و71 من زمن المباراة.فيما جاء هدف أودينيزي الوحيد عن طريق كيفين لاسانيا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.بهذه النتيجة، يحلق اليوفي على القمة برصيد 75 نقطة بفارق 19 نقطة عن نابولي.فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

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