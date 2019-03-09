أعراض الإيدز

2019/03/09 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فريق من العلماء والأطباء في المملكة المتحدة، هذا الأسبوع، إن رجلا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "إيدز" في لندن أصبح ثاني بالغ معروف في العالم يُشفى من الفيروس بعد خضوعه للعلاج مرض السرطان.

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