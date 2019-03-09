بلدية الناصرية ترفع اسماء اكثر من الفي اجير لتحويلهم الى عقود

2019/03/09 | 08:36

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت بلدية الناصرية انها رفعت اسماء اكثر من الفي اجير يومي الى ديوان المحافظة لتحويلهم الى موظفي عقود .





شبكة اخبار الناصرية:قالت بلدية الناصرية انها رفعت اسماء اكثر من الفي اجير يومي الى ديوان المحافظة لتحويلهم الى موظفي عقود .وذكر مدير بلدية الناصرية احمد ريكان لشبكة اخبار الناصرية ان دائرته رفعت الى ديوان المحافظة اسماء 2009 اجراء يوميين لاستحصال موافقة وزارة المالية وتامين المبالغ اللازمة لتحويلهم الى متعاقدين .وبين ان تحويلهم الى موظفي عقود سيرفع رواتبهم من مستواها الحالي ما بين 90 – 150 الف دينار الى 350 الفا .وتجدر الاشار الى ان الاجراء اليوميين موزعين على اقسام التنظيفات و شعبة الحدائق و الاليات و مقر المديرية .انتهى،ت ع ح.

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