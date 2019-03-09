الموارد المائية: نعمل على تقوية البنية التحتية للسدود الكبيرة بالتعاون مع إقليم كوردستان

2019/03/09 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف وزير الموارد المائية العراقي جمال العادلي، إنهم يعتزمون بناء سدود في المناطق الجنوبية من البلاد للتغلب على نقص المياه، مضيفاً: "نعمل على تقوية البنية التحتية للسدود الكبيرة بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان".وقال العادلي في تصريح صحفي إن "الشعب العراقي، وخاصة سكان الجنوب، بحاجة إلى تنفيذ مشاريع جادة من أجل التغلب على نقص المياه".وأوضح العادلي أن "الجمهور عانى الكثير من المتاعب بسبب انقطاع المياه في الصيف الماضي في محافظة البصرة"، مضيفاً أنهم "بدأوا الأعمال اللازمة لكي لا يتكرر هذا الوضع مرة أخرى". وأضاف: "نخطط لبناء سدود لري الأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية من العراق (حيث يوجد نهري دجلة والفرات)"، دون تفاصيل عن تلك الخطط. وبين أن "الحكومة الاتحادية بالعراق بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان تعمل على تقوية البنية التحتية للسدود الكبيرة القائمة".ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، اللذين يعتمد عليهما لتأمين مياه الشرب وري المزروعات، نتيجة قلة تساقط الأمطار. وألغى العراق في يونيو/حزيران الماضي، زراعة ثمانية محاصيل صيفية من بينها الأرز والذرة والقطن، بسبب أزمة نقص المياه. ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما. وينبع النهران وروافدهما من تركيا وإيران، ويلتقون قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، لتشيكل شط العرب، الذي يصب في الخليج العربي. وكانت تركيا قد أرجأت مرتين متتاليتين العام الماضي خططها لخزن المياه في سد "إليسو" للحفاظ على امدادات المياه إلى العراق.

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