2019/03/09 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد ألقت شرطة محافظة البصرة اليوم السبت، القبض على عصابة تروّج المخدرات في قضاء الزبير غربي المحافظة.وذكر بيان صدر عن شرطة المحافظة ورد “ناس” نسخة منه، اليوم ( 9 آذار 2019) أن إنه بعملية نوعية واستباقية تمكنت عناصر مكافحة إجرام البصرة من إلقاء القبض على عصابة لترويج المخدرات في قضاء الزبير ضبط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية نوعية واستباقية..



متهم خطير ارتكب 15 عملية نصب في قبضة القوات الأمنية NAS | موقع ناس الرسمي.

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