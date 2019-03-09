2019/03/09 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أعلنت نجدة العاصمة بغداد اليوم السبت، عن منعها فتاة من الانتحار، وذلك على جسر الجادرية.وذكر بيان صدر عن النجدة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (9 آذار 2019) أن دوريات نجدة بغداد أنقذت فتاة حاولت الانتحار من فوق جسر الجادرية عن طريق رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية من جهة الرصافة”.وأضاف البيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجدة تنقذ فتاة من الانتحار في بغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

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