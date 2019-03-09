مارادونا يعترف بأبوته لثلاثة أولاد آخرين ولدوا في كوبا

2019/03/09 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل اعترف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بأبوته لثلاثة أولاد آخرين ولدوا في كوبا، يضافوا الى الأولاد الخمسة الذين سبق أن اعترف بهم، وذلك بحسب ما أعلن محاميه.وقال المحامي ماتيا مورلا لقناة "كنالي تريسي" أن "لماردونا ثلاثة أولاد في كوبا، هو على اتصال بهم".وتأكيد الأبوة لهؤلاء الأولاد، يعني أن بطل مونديال 1986 البالغ من العمر 58 عاما اعترف رسميا حتى الآن بأبوته لثمانية أولاد، وهو الذي عرف خلال حياته نزاعات قضائية لمطالبته الاعتراف بالأبوة.وكانت ابنته جيانينا، البالغة من العمر 29 عاما، سعيدة بهذا الخبر بحسب ما نشرته على انستغرام، قائلة: "ثلاثة آخرين وسيكون لديك فريق من 11.هيا، يمكنك أن تفعل ذلك!".جيانينا وأختها دالما (31 عاما) على خلاف مع مارادونا بعدما قررتا الوقوف الى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.وقال مورلا أن مارادونا لن يطعن في دعوى الأبوة في كوبا حيث خضع لاعب كرة القدم السابق بشكل متقطع لعلاج من الإدمان على الكوكايين بين عامي 2000 و2005، موضحا "حتى الآن لم يتم الاعتراف بهم، لكن دييغو سيتحمل مسؤولية ما عليه تحمل مسؤوليته".وكشف مورلا الذي يظهر حسابه على تويتر بأنه أمضى جزءا من شهر كانون الثاني/يناير الماضي في هافانا، "لقد رفعت الدعوى (الأبوة من قبل الوالدة)، لكن باحترام كبير".ونفى مارادونا لسنوات أن يكون لديه أي أطفال غير بنتيه من فيلافان، لكنه اضطر على الاعتراف بدييغو جونيو (32 عاما) ويانا (22 عاما) بعد معركة قضائية طويلة مع والدتيهما.والولد الخامس، دييغو فرناندو البالغ من العمر ست سنوات، كان من علاقة حديثة مع الأرجنتينية فيرونيكا أوخيدا.ويعمل مارادونا حاليا كمدرب لفريق الدرجة الثانية المكسيكي دورادوس دي سينالوا.

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