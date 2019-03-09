دراسة: تناول المكسرات يحسن صحة القلب لمرضى السكر

2019/03/09 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتتوصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن تناول المكسرات قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وبحسب موقع “freemalaysiatoday”، قام باحثون من جامعة هارفرد بالنظر إلى 16217 استبانة من الرجال والنساء حول نظامهم الغذائي قبل وبعد تشخيصهم بالسكري من النوع الثاني.

كما سئل المشاركون عن إذا ما كانوا يتناولون الجوز، واللوز، والكاجو، والفستق، والبندق، والصنوبر، والمكاديميا، والفول السوداني.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة Circulation Research، أن تناول جميع أنواع المكسرات، حتى لو مجرد كمية قليلة، قدّم بعض الفوائد لصحة القلب، على الرغم من أن المكسرات الشجرية كانت أكثر نفعا من الفول السوداني.

وبشكل أكثر تحديدا، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا 28 جم من الجوز في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 17% بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبنسبة 20% أقل بالإصابة بأمراض القلب التاجية، وخطر الإصابة بأمراض القلب المميتة بنسبة 34% أقل، وبشكل عام انخفض خطر حدوث الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 31% مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا أقل من حصة واحدة في الشهر.

مع أن الاستهلاك الإجمالي للمكسرات لم يكن يرتبط بشكل كبير بخطر السكتة الدماغية أو وفيات السرطان.

أما المشاركون الذين زادوا من استهلاكهم للمكسرات بعد تشخيصهم بمرض السكري من النوع الثاني، فوُجد أن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية انخفضت بنسبة 11%، وانخفضت مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 15%، وانخفض خطر الإصابة بأمراض القلب المميتة بنسبة 25%، وانخفضت مخاطر الإصابة بالوفاة المبكرة مقارنة بالذين لم يغيروا عاداتهم في أكل المكسرات بعد تشخيصهم.

كما أن كل زيادة في الحصص الأسبوعية من المكسرات كانت مرتبطة بتخفيض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3%، وانخفاض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 6%.

وجاءت النتائج صحيحة، حتى بعد أن أخذ الباحثون بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، وعادات التدخين، ووزن الجسم مع مرض السكري من النوع الثاني المرتبط بزيادة خطر الإصابة بالكولسترول المرتفع ومرض القلب والسكتة الدماغية.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن تناول المكسرات يمكن أن يكون طريقة بسيطة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في هذه الفئة من الناس.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح لماذا المكسرات مفيدة للقلب، فمن المعروف أنها تحتوي على كميات عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والمواد الكيميائية النباتية، والألياف، والفيتامينات مثل فيتامين E، والفولات، والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وأضاف الباحثون أن المكسرات تعمل على تحسين التحكم في سكر الدم، وضغط الدم، واستقلاب الدهون، والالتهابات، وعمل جدار الأوعية الدموية.



كما أن المكسرات الشجرية تقدم المزيد من الفوائد؛ لأنها تحتوي على مستويات أعلى من هذه المواد الغذائية أكثر من الفول السوداني.

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