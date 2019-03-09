الرافدين يزف خبراً للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/03/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و8 و10 ملايين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز، انه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 3500 متقاعد.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها، وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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