كركوك.. مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الحشد العشائري

2019/03/09 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر امني عن مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الحشد العشائري في هجوم مسلح نفذه مجهولين على احد نقاط الحشد جنوب غربي كركوك.وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “عناصر من تنظيم داعش نفذ هجوما مسلحا على احد نقاط قوات الحشد العشائري في قریة ( النكار ) التابعة لقضاء الحویجة جنوب غربي […]

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