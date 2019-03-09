الفايز: حراك سائرون والفتح سيشمل البناء والإصلاح خلال الأيام المقبلة

2019/03/09 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، السبت، ان المباحثات بين تحالفي الفتح وسائرون وصلت الى مراحل متقدمة ستنعكس خلال الجلسة الاولى للبرلمان، مشيرا الى ان المفاوضات ستشمل اغلب اقطاب تحالفي الاصلاح والبناء.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالفي سائرون والفتح يتباحثان بصفتهما الممثلين الاكبر في تحالفي الاصلاح والبناء وما يتوصل اليه الطرفان […]

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