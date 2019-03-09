قتيلان بأول تفجير في الموصل خلال آذار والثاني في تسعة أيام

2019/03/09 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت قوات الأمن العراقية إن شخصين قتلا وأصيب عشرة آخرون بجروح في تفجير بسيارة ملغومة استهدف مدينة الموصل خلال اقل من عشرة أيام.

وفي 28 من شباط فبراير، قتل مدني وأصيب 13 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب جامعة الموصل في حي المجموعة الثقافية في الضاحية الشرقية للمدينة.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 إن التفجير، الذي وقع مساء الجمعة، نُفذ بنفس الاسلوب الذي نُفذ قبل تسعة ايام في الضاحية نفسها.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نشر الجمعة إن التفجير اسفر عن مقتل طفلة وعنصر في الأمن وإصابة عشرة آخرين بجروح.

ووقع التفجير الأخير قرب مطعم مزدحم في حي المثنى في الضاحية الشرقية.



وكان التفجير السابق قد وقع قرب مطعم شعبي ايضاً.

وقال النائب عن نينوى احمد الجبوري على حسابه في تويتر إن التفجير استهدف موكب مدير الأمن الوطني في نينوى هشام النجم.

وقال المصدر "لم يكن النجم في موكبه لحظة التفجير".

وأضاف أن من بين المصابين عدداً من افراد الأمن الوطني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن السلطات المحلية والقوات العراقية تتهم فلول داعش وخلاياه النائمة بتنفيذ مثل هذه الهجمات.

ووقعت هجمات متفرقة في مدن مختلفة من البلاد على الرغم من اعلان العراق النصر على داعش بعد حرب مدمرة استمرت ثلاث سنوات.





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