كرمة بني سعيد ترصد معظم موازنة المشاريع الجديدة لقطاع المجاري

2019/03/09 | 09:08

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الادارة المحلية في ناحية ناحية كرمة بني سعيد عن رصد معظم موازنة المشاريع الجديدة في الناحية والبالغة ثلاثة مليارات و 111 مليون دينار عراقي لقطاع المجاري .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الادارة المحلية في ناحية ناحية كرمة بني سعيد عن رصد معظم موازنة المشاريع الجديدة في الناحية والبالغة ثلاثة مليارات و 111 مليون دينار عراقي لقطاع المجاري .وقال مدير الناحية صادق علي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الادارة المحلية رصدت مليارين و 200 مليون دينار من موازنتها السنوية لانشاء محطتي رفع مجاري ، تكون الاولى في حي الزهراء والثانية في حي العرب .

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