القبض على خمسة متهمين بجرائم مختلقة في بغداد

2019/03/09 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على خمسة متهمين بجرائم التهديد والتزوير وتجارة المخدرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “القوات الامنية اعتقلت متهمين اثنين بالتهديد في منطقتي زيونة، وأبو غريب ومتهمين اثنين بتزوير العملة النقدية، وضبط بحوزتهما مبالغ نقدية مزورة في منطقة المنصور “.

واضافت انه “تم اعتقال متهم بتجارة المخدرات في منطقة البلديات”.

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