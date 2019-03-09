حرائق الغابات تدمر أكثر من 30 منزلا بولاية فيكتوريا الاسترالية

2019/03/09 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت سلطات الطوارئ إن حرائق الغابات المحتدمة عبر ولاية فيكتوريا الاسترالية منذ أسبوع دمرت أكثر من 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر في الوقت الذي مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة.

ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى خلال هذه الحرائق.وأدت موجة حارة قياسية إلى جعل مطلع مارس آذار الأكثر حرارة في الثلث الجنوبي من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في بلد عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن حرائق الغابات أحرقت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي عبر الولاية منذ بداية مارس آذار.ومن المتوقع أن يساعد تراجع درجات الحرارة العالية في مطلع الأسبوع رجال الإطفاء الذين مازالوا يكافحون نحو 17 حريقا في كل أنحاء الولاية.وأدت أسوأ حرائق غابات في 2009 إلى تدمير آلاف المنازل في ولاية فيكتوريا وسقوط 173 قتيلا و414 مصابا في يوم وصفته وسائل الإعلام بأنه" السبت الأسود".انتهى ..



م ف

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