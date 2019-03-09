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انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر في بغداد

العراقامن

انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر في بغداد

السبت 9 مارس 2019 - 9:36

الصورة من الارشيف

أعلنت نجدة بغداد، اليوم السبت، عن منعها فتاة من الانتحار على جسر الجادرية وسط العاصمة .

وذكر بيان صدر عن النجدة "الغدير نسخة منه أن" دوريات نجدة بغداد أنقذت فتاة حاولت الانتحار من فوق جسر الجادرية عن طريق رمي نفسها من أعلى الجسر من جهة الرصافة".



وأضاف البيان أن "تم إنقاذها وتسليمها الى الجهات المختصة للتحقيق في الحادث ".انتهى .



م ك

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