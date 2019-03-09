وزارة التربية تحدد موعد التقديم على الاجازات الدراسية لمنتسبيها

2019/03/09 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت وزارة التربية الـ 11 من شهر نيسان المقبل، كآخر موعد للتقديم على الاجازات الدراسية لمنتسبيها داخل العراق للعام 2019 – 2020.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام، إن وزارته “وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت ال 11 من نيسان المقبل كآخر موعد للتقديم على الاجازات الدراسية للعام الدراسي 2019 – 2020 داخل العراق، بعد ان اعدت خطة لمنح المنتسبين الراغبين بالتقديم شهادات: الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، والتي بدأ التقديم لها مع بداية شهر آذار الحالي”.

وافصح حسن عن “تشكيل لجنة في كل مديرية ببغداد والمحافظات للمفاضلة بين المتقدمين حيث تم تحديد الاختصاصات المطلوبة التي من خلالها سيتم دعم العملية التربوية”، منوها انه “تم التشديد على كتاب عدم ممانعة المديرية التابع لها المنتسب في الوزارة حيث انه سيتم اعتماده في اداء الامتحان التنافسي”.

ولفت حسن الى “الالتزام بالاختصاص الذي تم تحديده وفقا للخطة التي اعدت مسبقا”، مبينا انه “سيتم تدقيق ومطابقة العنوان الوظيفي مع الاختصاص، فيما ستتولى مديرية الاجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية بديوان الوزارة مهمة الاشراف والمتابعة الفنية على المديريات العامة كافة، منوها انه من المؤمل قريبا تشكيل لجان من الاجازات الدراسية بديوان الوزارة لمتابعة آلية منح الاجازة الدراسية”.

ولفت حسن إلى أن “المديرية العامة للعلاقات الثقافية ستتولى منح منتسبي المديريات العامة للتربية في محافظات: نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك الاجازات الدراسية”.

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