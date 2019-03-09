انطلاق اسطول باصات طابقين لنقل الزوار الى مدينة سامراء

2019/03/09 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اليوم عن انطلاق اسطول باصات النقل ذات الطابقين الى مدينة سامراء المقدسة لخدمة ونقل زوار الامامين العسكريين عليهم السلام .

واكد مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين ان ” باصات الشركة ذات الطابقين من بغداد انطلقت الى مدينة سامراء المقدسة لنقل وخدمة الزوار الوافدين الى المدينة المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي الهادي عليه السلام “.

وأضاف ان الشركة ارسلت ايضا مفارز فنية وادارية لضمان انسيابية عمل الباصات داخل قطوعات المدينة المقدسة كما ان التنسيق عالي مع القوات الامنية والعتبة العسكرية والجهات المعنية الاخرى .

يذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل اعلنت مسبقا عن تخصيص اكثر من ( ١٥٠ ) باصا لنقل زوار الامامين العسكريين داخل في مدينة سامراء المقدسة.





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