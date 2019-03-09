2019/03/09 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / طالبة عراقية تجتاز المرحلة الاعدادية خلال عام واحد في جامعة اوتريخت الهولندية

09/03/2019 09:28:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت ، صورا للطالبة العراقية الايزيدية دلال غانم التي اجتازت مرحلة الاعدادية بعام واحد وتم تكريمها من قبل جامعة اوتريخت الهولندية .

وبحسب ما ذكره الناشطون ان "هذا التكريم جاء، لكون ان مرحلة الاعدادية يفترض ان تكمل خلال ثلاث سنوات، الا ان دلال اجتازتها بعام واحد".

واكدوا ان "دلال متميزة ومتفوقة علمياً في كلية الصيدلة، في ذات الجامعة".

وتعد جامعة اوتريخت، من افضل 100 جامعة في العالم، بحسب تصنيف التايمز البريطاني.

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