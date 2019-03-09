الاولمبي العراقي يتغلب على نظيره القطري بمباراة ودية

2019/03/09 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تغلب المنتخب الأولمبي العراقي، امس الجمعة، على نظيره القطري بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في الدوحة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأولمبي العراقي بهدف وحيد سجله اللاعب مراد محمد في الدقيقة 20 .ودخل المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، معسكراً في الدوحة وذلك تحضيرا لتصفيات آسيا تحت 23 والتي ستنطلق بالثالث والعشرون من الشهر الحالي.

وسيلعب منتخبنا الاولمبي بالمجموعة الثالث إلى جانب منتخبات أيران واليمن وتركمنستان.

وخاض الاولمبي العراقي معسكراً نهاية العام الماضي في الدوحة، وسيخوض معسكره الثاني في الدوحة قبل خوض التصفيات الآسيوية.

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