وفاة ملكة جمال الكون للمراهقات في عيد ميلادها الـ20

2019/03/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لقيت الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، لوتي فان دير زي، حتفها، بعد رحلة عائلية إلى النمسا للاحتفال بعيد ميلادها.

وأعلنت عائلة عارضة الأزياء الهولندية وفاتها عن عمر لا يتجاوز 20 سنة، على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، قائلة: “لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة”.

وأضافت العائلة: “إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا.



قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل”.

وظلت ملكة جمال الكون للمراهقات لسنة 2016 لمدة أسبوعين في غيبوبة إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى.

وبعدما أصيبت أعضاء جسمها بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل، وافقت العائلة على إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية.

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