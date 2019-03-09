فيديو لموقع سقوط

2019/03/09 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر في الإنترنت فيديو التقط من موقع سقوط المقاتلة الهندية "ميغ-21".

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