بالفيديو... العثور على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريف دمشق

2019/03/09 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على كميات من الأسلحة والذخائر في أطراف بلدة يلدا بريف دمشق بينها صواريخ أمريكية ومن صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمان والاستقرار إلى المناطق التي تم دحر الإرهابيين منها.

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