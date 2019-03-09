وفاة أحد مؤسسي حركة التغيير

2019/03/09 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- السليمانية توفي القيادي البارز في حركة التغيير، وعضو الهيئة المؤسسة في الحركة، صلاح جاوشين، اليوم السبت، 9 آذار، 2019، في أحد مستشفيات مدينة السليمانية بعد صراع مع المرض. وقال عضو المجلس الوطني في حركة التغيير، خليل سركاني، لشبكة رووداو الإعلامية إن "صلاح جاوشين وهو أحد مؤسسي التغيير وعضو المجلس الوطني في الحركة، والقيادي المخضرم، توفي صباح اليوم في مستشفى شار بالسليمانية".وصلاح سعيد القزاز المعروف بـ"صلاح جاوشين" كان أحد بيشمركة ثورة أيلول عام 1975، ومن مؤسسي حركة التغيير عام 2009، وقد عانى خلال السنوات الماضية من مرض السرطان وكان يتردد باستمرار على مستشفيات خارج البلاد لتلقي العلاج.

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