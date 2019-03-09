استجابة لشكاوى المواطنين ،ماء ذي قار تصلح 350 عطلا على مدار شهر

2019/03/09 | 10:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار عن اصلاح ومعالجة 350 عطلا في شبكات المياه في عموم مدن المحافظة استجابة لشكاوى المواطنين على مدار شهر شباط الماضي.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة ماء ذي قار عن اصلاح ومعالجة 350 عطلا في شبكات المياه في عموم مدن المحافظة استجابة لشكاوى المواطنين على مدار شهر شباط الماضي.وقال مصدر في الدائرة لشبكة اخبار الناصرية ، ان العمليات شملت اصلاح 145 كسرا في الانابيب ومد 18 انبوب لايصال المياه .واضاف ان الاعمال تضمنت كذلك الغاء 179 اشتراك سائب ومعالجة ازمة شح المياه في ثمانية مواقع متفرقة .انتهى،ت ع ح.

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