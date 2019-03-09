قائد شرطة ذي قار : مستعدون لمواجهة أيّ تهديد أمني قد يستهدف أمن المحافظة

2019/03/09 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن الزيدي عن إعداد كافة

الاستعدادات والخطط الامنية لمواجهة أيّ تهديد امني قد يستهدف امن

المحافظة.

الزيدي أوضح ان الأجهزة الأمنية تواصل عملها بمستوى عالي من

الجاهزية في ظل وجود معلومات عن تهديدات من قبل المجموعات الارهابية

في استهداف المواطنين ، مشيراً إلى أن الأمن الداخلي لازال يسجل

نجاحات من قبل الجهات المختصة في محاربة الجريمة والعصابات التي

تتاجر بالمخدرات وسرقة السيارات وأكد استمرار الاجتماعات الأمنية

لتحديث الخطط الاحترازية على ضوء المستجدات والمعلومات الاستخبارية

التي تصل الى القيادة.

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