2019/03/09 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان النائب عن نينوى حنين القدو الإعتداء الإرهابي الذي طال

الأبرياء في الجانب الشرقي من مدينة الموصل أثر إنفجار سيارة مفخخة

.

قدو قدم مقترحات عدة للحكومة الاتحادية من شأنها أن تسهم في إيقاف

الخروقات الأمنية بالمحافظة من بينها تفعيل الدور الإستخباري بشكل

افضل وزج المزيد من عناصر الامن في الشوارع والمناطق والمحلات وزرع

الكاميرات ، وأشار إلى أن من بين المقترحات أيضاً الضرب بقوة على

ايدي الفاسدين والاسراع في محاكمة المجرمين ونقل المتهمين

والمحكومين بقضايا الارهاب الى بغداد بدلاً من احتجازهم في الموصل ،

ومتابعة وغلق القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم

بترويج الاكاذيب ونقل تصريحات وبيانات لاشخاص يحملون الفكر الطائفي

من شأنه تأزيم الوضع الأمني في نينوى من خلال زرع الفتنة ، وكذلك

اعادة النظر بأداء القيادات الامنية واستبدالهم بقيادات مهنية بعيدة

عن الولاءات السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قدو يقدم مقترحات عدة من شأنها إيقاف الخروقات الأمنية في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قدو يقدم مقترحات عدة من شأنها إيقاف الخروقات الأمنية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).